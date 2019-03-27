هذا المحتوى تم نشره يوم 27 مارس, 2019 10:06 ص

أحمد أويحيى رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي في الجزائر - صورة من أرشيف رويترز

دبي (رويترز) - قال حزب التجمع الوطني الديمقراطي في الجزائر يوم الأربعاء إن رئيسه أحمد أويحيى أوصى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالاستقالة.

وأضاف الحزب الشريك في الائتلاف الحاكم في بيان "يوصي التجمع الوطني الديمقراطي باستقالة السيد رئيس الجمهورية طبقا للفقرة الرابعة من المادة 102 من الدستور".

كان رئيس أركان الجيش دعا يوم الثلاثاء إلى تحرك دستوري لإنهاء حكم بوتفليقة المستمر منذ 20 عاما.

كما أوصى الحزب في بيانه بتشكيل حكومة بشكل عاجل "لاجتناب أي فراغ أو تأويلات حول الجهاز الحكومي في هذه المرحلة الحساسة".

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)

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