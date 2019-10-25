هذا المحتوى تم نشره يوم 25 أكتوبر, 2019 02:56 م

حسن نصر الله زعيم جماعة حزب الله الشيعية يتحدث لمؤيديه عبر التلفزيون في بعلبك بلبنان يوم 19 اكتوبر تشرين الأول 2019. تصوير: عزيز طاهر - رويترز.

بيروت (رويترز) - حذر الأمين العام لجماعة حزب الله الشيعية اللبنانية حسن نصر الله يوم الجمعة من أن الاحتجاجات التي تجتاح أنحاء لبنان قد تدفع البلاد نحو الفوضى والانهيار والحرب الأهلية رافضا دعوات متصاعدة مطالبة باستقالة الحكومة والرئيس.

وقال نصر الله "لا نقبل بإسقاط العهد ولا نقبل باستقالة الحكومة" ولا نقبل في ظل هذه الأوضاع إجراء انتخابات برلمانية مبكرة".

وأشاد نصر الله بالحراك الذي أدى لإعلان الحكومة عن إصلاحات اقتصادية "غير مسبوقة" في الأسبوع الحالي لكنه قال إن لبنان يتعين أن يبحث عن حلول للمضي قدما وفي الوقت نفسه تجنب فراغ خطير في السلطة.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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