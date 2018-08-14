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هذا المحتوى تم نشره يوم 14 أغسطس, 2018 10:06 م 14 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 22:06

الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله يتحدث إلى أنصاره عبر شاشة في بيروت يوم الثلاثاء. تصوير: عزيز طاهر - رويترز.

بيروت (رويترز) - قال الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله يوم الثلاثاء إن الجماعة اليوم هي أقوى من أي وقت مضى وستحتفل "قريبا جدا" بالنصر في سوريا.

وقال نصر الله "نعم المقاومة اليوم في لبنان بما تمتلك من سلاح ومن عتاد ومن امكانات ومن عديد ومن كوادر ومن قدرة ومن خبرات ومن تجارب وأيضا من إيمان ومن عزم ومن شجاعة ومن إرادة هي أقوى من أي زمان مضى منذ انطلاقتها في هذه المنطقة".

وكان نصر الله يتحدث في احتفال جماهيري نقل على الهواء مباشرة في ذكرى مرور 12 عاما على الحرب التي خاضتها الجماعة مع إسرائيل والتي تعتبر إيران أشد خصومها وحزب الله يشكل أكبر تهديد على حدودها.

ووجهت إسرائيل ضربات مرارا إلى حزب الله في سوريا حيث لعبت الجماعة وحليفتها إيران دورا عسكريا رئيسيا في محاربة المسلحين دعما للرئيس بشار الأسد المدعوم بقوة جوية روسية ضخمة.

ويسيطر الأسد الآن على معظم سوريا على الرغم من أن مساحة في الشمال الغربي ما زالت تحت سيطرة المسلحين كما تسيطر القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة على ربع البلاد شرقي الفرات.

ونبهت إسرائيل إيران إلى ضرورة الانسحاب من سوريا وقالت العام الماضي إنها شنت ضربات جوية هناك لوقف وصول شحنات الأسلحة الإيرانية إلى حزب الله.

واستعاد الأسد وحلفاؤه الشهر الماضي المنطقة المتاخمة لمرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل مع تجنب تصعيد أوسع يشمل إسرائيل وإيران وحزب الله.

وتزايدت المخاوف بشأن هذا التصعيد بشكل حاد في مايو أيار الماضي عندما قالت إسرائيل إنها نفذت أعنف قصف منذ بدء الحرب السورية في عام 2011 لأهداف إيرانية في البلاد مما أدى الى إطلاق صواريخ انتقامية في الايام التالية.

(اعداد ليلى بسام للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

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