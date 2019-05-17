هذا المحتوى تم نشره يوم 17 مايو, 2019 02:49 م

موقع انفجار وقع في مقديشو في صورة من أرشيف رويترز.

نيروبي (رويترز) - أفاد تقرير سري للأمم المتحدة اطلعت عليه رويترز أن متشددين إسلاميين صوماليين يصنعون متفجراتهم بأنفسهم فيما يكثفون وتيرة الهجمات الدموية التي ينفذونها.

وتمثل النتائج ضربة للجهود التي يدعمها المجتمع الدولي لمحاربة حركة الشباب التي نفذت هجمات متكررة في شرق أفريقيا بالإضافة إلى عشرات الهجمات في الصومال هذا العام رغم زيادة وتيرة الضربات الجوية التي تنفذها الولايات المتحدة.

وجاء في التقرير السري الذي وضعته لجنة من خبراء الأمم المتحدة بشأن الصومال واطلعت عليه رويترز "للمرة الأولى تشير تحاليل المختبرات لما بعد الانفجارات... إلى تحول واضح في أساليب البناء التي تتبعها حركة الشباب من استخدام متفجرات من الدرجة العسكرية إلى استخدام متفجرات محلية الصنع".

وأضاف التقرير "تشير معلومات من عدد من خبراء تفكيك المتفجرات إلى صلة محتملة بين تصنيع الحركة متفجرات محلية الصنع وزيادة وتيرة الهجمات الكبرى في مقديشو في الآونة الأخيرة".

وذكر التقرير أن التحليل استند على ما لا يقل عن 20 هجوما منذ يوليو تموز 2018.

ولم يحدد التقرير من الذي قام بالتحليل لكن الحواشي السفلية ذكرت أسماء خدمة نزع الألغام التابعة للأمم المتحدة ومكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف.بي.آي) وخبراء لم تُذكر أسماؤهم وإنما حُددت المواعيد التي أجريت فيها مقابلات معهم.

ورفضت لجنة الأمم المتحدة التعقيب كما لم ترد المنظمتان على أسئلة من رويترز.

ولم يتسن الوصول إلى مسؤولين في الحكومة الصومالية للتعقيب بينما قال المتحدث باسم بعثة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام (أميسوم) اللفتنانت كولونيل تشارلز إيمبياكا إنه لا يستطيع التعقيب لأنه لم يطلع على التقرير.

وخلص التقرير إلى أن الشباب، التي تريد حكم الصومال بتفسير متشدد للشريعة الإسلامية، نفذت 19 هجوما على الأقل بسيارات ملغومة أسفرت عن مقتل أكثر من خمسة أشخاص في مقديشو منذ سبتمبر أيلول.

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير دينا عادل)

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