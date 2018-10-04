حصري-السعوديون يسعون لشراكات مع شركات سلاح في جنوب افريقيا
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جوهانسبرج (رويترز) - قال رئيس شركة الدفاع الحكومية السعودية لرويترز إن المملكة تجري محادثات مع كبار منتجي السلاح في جنوب أفريقيا وتدرس شراء حصة في شركة دينيل الدفاعية الحكومية التي تواجه مشاكل.
وقال اندرياس شوير الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية إنه يتوقع استكمال اتفاقات الشراكة الأولى مع شركات جنوب افريقية بحلول نهاية العام لكنه لم يحدد الشركاء.
وأقرت إدارة المشروعات العامة في جنوب أفريقيا التي تشرف على شركة دينيل بأن المحادثات جارية مع الشركة السعودية لكنها قالت إن من السابق لأوانه الحديث عن تفاصيل أي ترتيبات لشراكة محتملة.
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
رويترز