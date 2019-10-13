هذا المحتوى تم نشره يوم 13 أكتوبر, 2019 07:15 م

دخان يتصاعد فوق بلدة تل أبيض السورية الواقعة قرب الحدود مع تركيا يوم الأحد. تصوير: ستويان نينوف - رويترز.

من توم بيري ورودي سعيد

بيروت/ القامشلي (سوريا) (رويترز) - قال سياسي كردي سوري لرويترز يوم الأحد إن الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد تعقدان حاليا مفاوضات في قاعدة جوية روسية في سوريا، معبرا عن أمله في التوصل إلى اتفاق من شأنه وقف هجوم تركي.

وقال أحمد سليمان العضو البارز في الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي في سوريا إن المحادثات تجري حاليا في قاعدة حميميم الروسية في اللاذقية.

ولم يذكر سليمان ما إذا كان له أو لحزبه دور في هذه المفاوضات. ولا صلة لهذا الحزب بقوات سوريا الديمقراطية.

ولدى سؤاله عن تصريحات سليمان، قال مصطفى بالي مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية "لا تعليق... كنا قد أكدنا منذ بداية الغزو أننا سندرس كل الخيارات التي من شأنها تجنيب شعبنا من التطهير العرقي".

ولم يتسن التواصل حتى الآن مع مسؤولين في الحكومة السورية للتعليق.

وقال سليمان "نأمل في التوصل الى اتفاق يوقف الحرب الدائرة وخاصة التداعيات الخطيرة والكارثية".

(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

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