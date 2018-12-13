حصري-قائد قوات سوريا الديمقراطية يتعهد بمقاومة أي هجوم تركي في شمال سوريا

هذا المحتوى تم نشره يوم 13 ديسمبر, 2018 10:35 م

قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم كوباني خلال مقابلة مع رويترز يوم الخميس. تصوير: رودي سعيد - رويترز.

من رودي سعيد

عين عيسى (سوريا) (رويترز) - قال قائد قوات سوريا الديمقراطية يوم الخميس إن القوات التي تساندها الولايات المتحدة سترد بقوة على أي هجوم تركي لكنها تواصل الجهود الدبلوماسية لمنع أي هجوم.

وفي مقابلة نادرة، قال مظلوم كوباني لرويترز إن واشنطن قامت بمحاولات جادة لمنع وقوع الهجوم التركي على المقاتلين الأكراد الذين يسيطرون على مساحة واسعة من شمال سوريا على الحدود التركية، لكنه شدد على ضرورة أن تبذل الولايات المتحدة جهودا أكبر.

وأضاف كوباني أحد مؤسسي قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب الكردية " نحن مستعدون لأي هجوم وسنرد بقوة… وضمن مناطقنا".

وتابع قائلا "وحتى هذه اللحظة محاولاتنا الدبلوماسية مستمرة لردع هذا الهجوم على مناطقنا".

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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