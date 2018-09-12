حصري-مصادر بالمعارضة: تركيا تكثف شحن السلاح للمعارضة السورية
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آلية مدرعة تابعة للجيش التركي على خط الحدود المقابل لقرية أطمه في محافظة إدلب السورية في صورة التقطت من داخل تركيا يوم 10 أكتوبر تشرين الأول 2017. تصوير: عثمان أورسال - رويترز.(reuters_tickers)
عمان (رويترز) - قالت مصادر بالمعارضة السورية لرويترز إن تركيا تكثف إمدادات السلاح لمقاتلي المعارضة السورية لمساعدتهم على التصدي لهجوم من المتوقع أن يشنه الجيش السوري وحلفاؤه المدعومون من روسيا وإيران بالشمال الغربي قرب الحدود التركية.
وقال مسؤولون كبار بالمعارضة إن تركيا أرسلت المزيد من المساعدات العسكرية للمعارضين في منطقة إدلب وحولها منذ أن فشل اجتماع قمة عقدته مع إيران وروسيا الأسبوع الماضي في التوصل إلى اتفاق لتجنب شن هجوم على المنطقة.
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)
رويترز