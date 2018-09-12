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هذا المحتوى تم نشره يوم 12 سبتمبر, 2018 02:06 م 12 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 14:06

آلية مدرعة تابعة للجيش التركي على خط الحدود المقابل لقرية أطمه في محافظة إدلب السورية في صورة التقطت من داخل تركيا يوم 10 أكتوبر تشرين الأول 2017. تصوير: عثمان أورسال - رويترز. (reuters_tickers)