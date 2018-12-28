حصري-مصادر: قادة أمريكيون يوصون بالسماح للمقاتلين الأكراد بالاحتفاظ بأسلحة

هذا المحتوى تم نشره يوم 29 ديسمبر, 2018 12:41 ص

واشنطن (رويترز) - قال أربعة مسؤولين أمريكيين إن قادة أمريكيين يخططون لانسحاب القوات الأمريكية من سوريا يوصون بالسماح للمقاتلين الأكراد الذين يحاربون تنظيم الدولة الإسلامية بالاحتفاظ بالأسلحة التي قدمتها لهم الولايات المتحدة في خطوة من المرجح أن تثير غضب تركيا حليفة واشنطن في حلف شمال الأطلسي.

وقال ثلاثة من هؤلاء المسؤولين الذين تحدثوا شريطة عدم نشر أسمائهم إن هذه التوصيات جزء من مناقشات تجري بشأن مسودة خطة للجيش الأمريكي. ولم تُعرف التوصية التي سترفعها وزارة الدفاع الأمريكية(البنتاجون) في نهاية الأمر للبيت الأبيض.

(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)

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