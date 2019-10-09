هذا المحتوى تم نشره يوم 09 أكتوبر, 2019 05:12 م

أحد مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية في صورة من أرشيف رويترز

واشنطن-بيروت (رويترز) - قال مسؤولان أمريكيان ومصدر عسكري كردي يوم الأربعاء إن مقاتلين أكرادا مدعومين من واشنطن أوقفوا عملياتهم ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا مع بدء تركيا هجوما عسكريا في شمال شرق سوريا.

وقال مصدر عسكري كردي "قوات سوريا الديمقراطية (التي يقودها أكراد) أوقفت العمليات ضد داعش لأنه يستحيل تنفيذ أي عملية في الوقت الذي تتعرض فيه للتهديد من قبل جيش كبير على الحدود الشمالية".

وقال أحد المسؤولين الأمريكيين الذي طلب عدم نشر اسمه إن تعليق العمليات أثر أيضا على التدريب الأمريكي الخاص بقوات معنية بحفظ الاستقرار في سوريا.

(تغطية فيل ستيوارت وإلن فرنسيس - إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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