هذا المحتوى تم نشره يوم 31 أكتوبر, 2019 11:28 م

من باتريشيا زنجرلي ومايك ستون

واشنطن (رويترز) - ذكر مسؤولان يوم الخميس أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستحجب مساعدات أمنية للبنان حجمها 105 ملايين دولار، وذلك بعد يومين من استقالة رئيس وزرائه سعد الحريري.

وقال المسؤولان شريطة عدم الكشف عن هويتهما إن وزارة الخارجية أبلغت الكونجرس يوم الخميس بأن مكتب الميزانية في البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي اتخذا ذلك القرار.

ولم يذكر المسؤولان سبب الحجب. وقال مصدر إن وزارة الخارجية لم توضح للكونجرس سبب القرار.

ورفضت وزارة الخارجية التعليق.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)

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