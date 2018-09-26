حصري- أردوغان: مساعي السلام في سوريا مستحيلة في ظل وجود الأسد
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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يلقى كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر المنظمة في نيويورك يوم الثلاثاء. تصوير كارلوس باريا - رويترز.(reuters_tickers)
نيويورك (رويترز) - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه لا يمكن أن تستمر مساعي السلام السورية في ظل استمرار الرئيس بشار الأسد في السلطة.
وفي مقابلة يوم الأربعاء بينما كان في نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة قال إردوغان إن الجماعات "المتطرفة" بدأت الانسحاب من المنطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب.
(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير أشرف راضي)
رويترز