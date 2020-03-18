هذا المحتوى تم نشره يوم 18 مارس, 2020 02:21 م

بنغازي (ليبيا) (رويترز) - قالت وزارة الداخلية بالحكومة التي تسيطر على شرق ليبيا في بيان يوم الأربعاء إنه سيتم فرض حظر التجول على الجميع من الساعة السادسة مساء إلى السادسة صباحا، باستثناء رجال الأمن وأفراد خدمات الطوارئ، في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا.

ولم تؤكد ليبيا بعد أي حالة إصابة بالفيروس، إلا أن حكومتها المعترف بها دوليا في طرابلس والحكومة الموازية في بنغازي فرضتا قيودا مشددة على السفر والانتقالات بسبب الأزمة.

(تغطية صحفية أيمن الورفلي- إعداد أمل أبو السعود للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك