هذا المحتوى تم نشره يوم 26 مارس, 2020 02:20 ص

أحد أفراد الشرطة يستجوب رجلا في الشارع وقت حظر التجول قرب ميدان التحرير في العاصمة المصرية القاهرة مع بدء سريان حظر التجول مساء الأربعاء. تصوير: محمد عبد الغني - رويترز.

القاهرة (رويترز) - أغلقت مساء الأربعاء مصر وعاصمتها القاهرة، وهي مدينة كبرى يقطنها نحو 20 مليون نسمة، مع بدء حظر تجول فرضته السلطات ليلا لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي القاهرة المدينة التي لا تنام حيث تظل المطاعم والمقاهي مفتوحة حتى الساعات الأولي من الصباح، أغلق أصحاب المتاجر متاجرهم وكان العائدون من أعمالهم يهرعون لبيوتهم قبل بدء حظر التجول من السابعة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالي.

وانتشرت الشرطة على طرق رئيسية لوقف أي منتهكين للحظر. وكان كثير من الشوارع شبه مهجور بالفعل قبل بدء سريان الحظر بنصف ساعة.

وقال محمد الجبلي، وهو من سكان القاهرة، بينما كان يقف في شارع رئيسي كانت حركة المرور فيه قليلة قبل الحظر، لرويترز "ده مرض مش هزار. احنا عايزين الناس تقعد في بيوتها وبعد الحظر محدش ينزل".

وزادت مصر من الإجراءات التي تستهدف منع حدوث انتشار لفيروس كورونا بإغلاق المطارات والنوادي الصحية وبتعطيل الدراسة في المدارس والجامعات حتى منتصف أبريل نيسان. واقتصر العمل في المطاعم على توصيل الطعام.

وباستثناء محلات البقالة والصيدليات، ستغلق المتاجر في الخامسة مساء، قبل ساعتين من بدء حظر التجول.

وسجلت مصر، التي يبلغ عدد سكانها 100 مليون نسمة، 456 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس و21 وفاة.

وكغيرها من الدول، اتخذت مصر خطوات لتخفيف التأثير على الاقتصاد، بما في ذلك خفض مفاجئ بنسبة 3 بالمئة على سعر الفائدة وضخ 20 مليار جنيه (1.27 مليار دولار) لدعم البورصة.

(الدولار=15.7 جنيه مصري)

(تغطية صحفية سيد شعيشع - إعداد أشرف راضي للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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