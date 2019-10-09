هذا المحتوى تم نشره يوم 09 أكتوبر, 2019 05:57 م

رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في بروكسل يوم 27 سبتمبر أيلول 2019. تصوير: فرانسوا لينوا - رويترز

(رويترز) - بدأت تركيا عملية عسكرية ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرق سوريا يوم الأربعاء.

وفيما يلي بعض ردود الفعل على العملية:

* مصر

نددت وزارة الخارجية المصرية بالهجوم ووصفته بأنه "اعتداء صارخ غير مقبول على سيادة دولة عربية شقيقة". ودعت إلى عقد اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية.

* رئيس المفوضية الأوروبية

حث رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر تركيا على ضبط النفس ووقف عمليتها العسكرية.

وقال "إذا كانت الخطة تتضمن إقامة ما يسمى بمنطقة آمنة، فإن عليها ألا تتوقع أن يدفع الاتحاد الأوروبي أي أموال في هذا الشأن".

* حلف شمال الأطلسي

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج إنه يأمل أن تكون عمليات تركيا في سوريا موزونة ومتناسبة.

* ألمانيا

قال وزير الخارجية هايكو ماس إن العملية التركية قد تزيد من زعزعة استقرار المنطقة وقد تعزز تنظيم الدولة الإسلامية. وحث أنقرة على وقف العملية.

* فرنسا

قالت أميلي دو مونشالان وزيرة شؤون الاتحاد الأوروبي في فرنسا إن فرنسا وبريطانيا وألمانيا ستدعو إلى عقد جلسة بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لبحث الهجوم التركي.

وذكرت أن الدول الثلاث بصدد إصدار بيان مشترك يندد بالتوغل.

* إيطاليا

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إن العملية تهدد بزعزعة استقرار المنطقة وإلحاق الأذى بالمدنيين.

* الدنمرك

قال رئيس الوزراء الدنمركي يبي كوفو على تويتر "أشعر بقلق شديد إزاء العملية العسكرية التركية في سوريا. في رأيي، هذا قرار مؤسف وخاطئ قد تكون له تداعيات خطيرة على المدنيين وجهود محاربة تنظيم الدولة الإسلامية. على تركيا التحلي بضبط النفس. الدنمرك على اتصال وثيق بالحلفاء بهذا الشأن".

* هولندا

استدعى وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك السفير التركي لدى بلاده، وقال "هولندا تندد بالهجوم التركي على شمال شرق سوريا... ندعو تركيا إلى عدم مواصلة السير في الطريق الذي تسلكه".

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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