هذا المحتوى تم نشره يوم 27 أكتوبر, 2019 07:38 م

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتحدث يوم الاحد. صورة من ممثل لوكالات الأنباء.

(رويترز) - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد أن زعيم تنظيم الدولة الإسلامية الهارب أبو بكر البغدادي لقي حتفه في غارة نفذتها قوات أمريكية خاصة في شمال شرق سوريا في ضربة كبرى للتنظيم.

وقال ترامب في خطاب نقله التلفزيون من البيت الأبيض إن البغدادي قتل نفسه خلال الغارة بتفجير سترة ناسفة.

وفيما يلي ردود فعل على إعلان ترامب:

* إيران

قال وزير الاتصالات محمد جواد أذري جهرمي "مقتل البغدادي ليس بالأمر المهم. أنتم فقط قتلتم صنيعتكم". متهما الولايات المتحدة بأنها وراء إنشاء تنظيم الدولة الإسلامية.

* روسيا

قال الميجر جنرال إيجور كوناشينكوف لوكالة الإعلام الروسية "وزارة الدفاع في الروسية ليس لديها معلومات موثوقة عن العملية التي نفذتها قوات أمريكية... للقضاء (مرة أخرى) على زعيم تنظيم الدولة الإسلامية أبو بكر البغدادي".

وقال كونستانتين كوساتشيوف رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان) لوكالة إنترفاكس للأنباء "النظرة الأخيرة أُلقيت على البغدادي في السابق خمس مرات على الأقل. مكافحة الإرهاب مهمة أصعب بكثير من تصفية قادته جسديا".

* فرنسا

قالت وزيرة الدفاع فلورنس بارلي على تويتر إن مقتل البغدادي هو "تقاعد مبكر لإرهابي لكن ليس لتنظيمه. أهنيء حلفاءنا الأمريكيين على هذه العملية. قلبي اليوم مع كل الذين راحوا ضحية جنون البغدادي والمجرمين الذين اتبعوه".

* بريطانيا

قال رئيس الوزراء بوريس جونسون على تويتر "مقتل البغدادي لحظة مهمة في حربنا ضد الإرهاب لكن المعركة ضد شرور داعش لم تنته بعد. سنعمل مع شركائنا في التحالف لوضع نهاية للقتلة والأعمال الهمجية لداعش نهائيا".

قال دومينيك راب وزير الخارجية على تويتر "بعد مقتل زعيم داعش، علينا ألا نسمح لداعش بتمجيد من ارتكب تلك الأعمال الإجرامية غير الإنسانية والكريهة. بريطانيا ستواصل دعم الجهود المبذولة لهزيمة داعش".

* تركيا

قال فخر الدين ألتون المساعد البارز للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في بيان بعث به إلى رويترز "تركيا فخورة بالمساعدة التي قدمتها للولايات المتحدة، شريكتنا في حلف شمال الأطلسي، لعقاب إرهابي شرير... نتذكر اليوم ضحايا البغدادي المدنيين وأبطال الجيش التركي الذين ضحوا بأرواحهم من أجل حماية العالم من إرهابيي داعش".

وأضاف "تركيا التي كانت حصنا ضد الإرهاب ستواصل العمل عن قرب مع الولايات المتحدة والدول الأخرى لمكافحة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله. حان الوقت لرص الصفوف دون إبطاء لهزيمة الجماعات الإرهابية في المنطقة".

* إسرائيل

قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان "أد أن أهنيء الرئيس ترامب على الإنجاز الكبير الذي أدى إلى قتل البغدادي زعيم تنظيم الدولة الإسلامية. هذا يعكس تصميمنا المشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية وكل الدول الحرة لقتال المنظمات الإرهابية والدول الإرهابية. هذا الإنجاز حجر زاوية مهم لكن الحملة ما زالت مستمرة أمامنا".

(إعداد محمد عبد اللاه للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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