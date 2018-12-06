حقائق-مساعي السلام برعاية الأمم المتحدة في اليمن

هذا المحتوى تم نشره يوم 06 ديسمبر, 2018 09:44 ص

6 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - تعمل الأمم المتحدة على تجديد مساعيها لوضع نهاية لحرب اليمن بموجب خطة سلام تدعو لوقف إطلاق النار بين التحالف الذي تقوده السعودية وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران والتوصل إلى اتفاق على الحكم الانتقالي.

وفي الصراع الدائر منذ ما يقرب من أربع سنوات يقف الحوثيون الذين سيطروا على العاصمة صنعاء في 2014 في مواجهة القوات المدعومة من التحالف الذي يضم دولا سنية ويحاول إعادة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليا.

وتمكن مبعوث الأمم المتحدة الخاص مارتن جريفيث الذي اختير لهذا المنصب في فبراير شباط الماضي من جمع الطرفين المتحاربين في السويد لإجراء مباحثات يوم الخميس للمرة الأولى منذ 2016.

وقد رعت الأمم المتحدة سلسلة من محادثات السلام بهدف إنهاء الصراع الذي سقط فيه عشرات الآلاف من القتلى ودفع بالبلاد إلى شفا المجاعة.

وفيما يلي استعراض للمحادثات التي رعتها الأمم المتحدة وقامت رويترز بتغطيتها إخباريا:

* 8 سبتمبر أيلول 2018، جنيف

- انفضت المحادثات بعد انتظار وصول وفد الحوثيين ثلاثة أيام بلا طائل. واتهمت جماعة الحوثي التحالف بقيادة السعودية والإمارات بمنع وفدها من السفر.

- كان الحوثيون يريدون السفر على طائرة خصصتها لهم سلطنة عمان دون الخضوع لتفتيش التحالف ونقل بعض الجرحى إلى مسقط للعلاج. وتقول الحكومة اليمنية إن الحوثيين يحاولون إفساد المحادثات.

- جريفيث يبحث إجراءات لبناء الثقة مع وفد هادي بما في ذلك تبادل الأسرى وزيادة التدابير الخاصة بالمساعدات الإنسانية وإعادة فتح مطار صنعاء.

* 21 أبريل نيسان 2016، الكويت

- المحادثات تجمع بين الحوثيين وحلفائهم في المؤتمر الشعبي العام من جانب وحكومة هادي من جانب آخر.

- الحكومة اليمنية توقف المحادثات في الأول من مايو أيار بعد سيطرة الحوثيين على قاعدة عسكرية شمالي صنعاء. واستئناف المحادثات في الرابع من مايو أيار.

- الحكومة اليمنية توقف المحادثات في 17 مايو أيار إذ طالبت الحوثيين بالالتزام أولا بالانسحاب من المدن التي سيطروا عليها وتسليم أسلحتهم. واستئناف المحادثات في 21 مايو أيار.

- توقف المحادثات في الأول من أغسطس آب بعد أن انسحبت الحكومة اليمنية عندما رفض الحوثيون اقتراح مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد شيخ أحمد الذي طالب الجماعة بالانسحاب من ثلاث مدن رئيسية من بينها صنعاء قبل المحادثات الخاصة بتشكيل حكومة يشارك فيها الحوثيون.

- مبعوث الأمم المتحدة يقرر رفع الجلسات في السادس من أغسطس آب.

* 14 يناير كانون الثاني 2016

- الترتيب لإجراء محادثات غير أنها تأجلت عدة مرات بسبب التوتر بين السعودية وإيران اللتين تخوضان حربا بالوكالة في اليمن وبسبب الخلاف على ضرورة وقف إطلاق النار لإجراء جولة مباحثات جديدة.

* 15 ديسمبر كانون الأول 2015، جنيف

- مبعوث الأمم المتحدة الخاص شيخ أحمد يبدأ مباحثات مباشرة بين الطرفين. وتعليق المباحثات في اليوم التالي بعد أن رفض الحوثيون مطالب الحكومة بالإفراج عن مسؤولين كبار.

- انتهاء المحادثات غير المباشرة بين الجانبين في 20 ديسمبر كانون الأول.

* 16 أبريل نيسان 2015

- استقالة جمال بن عمر مبعوث الأمم المتحدة لليمن بعد ثلاثة أسابيع من تدخل التحالف بقيادة السعودية في اليمن. السعودية والإمارات تتهمان المبعوث بالإفراط في الاستجابة لمطالب الحوثيين.

(إعداد منير البويطي للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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