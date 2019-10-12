هذا المحتوى تم نشره يوم 12 أكتوبر, 2019 01:54 م

صورة غير مؤرخة للناقلة الإيرانية سابيتي بالبحر الأحمر نشرتها وكالة أنباء غرب آسيا يوم الجمعة

دبي (رويترز) - ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية يوم الجمعة أن حريقا ناجما عن انفجار نشب في ناقلة نفط إيرانية قبالة مدينة جدة الساحلية السعودية مضيفة أن خبراء يشتبهون في أنه "هجوم إرهابي".

وفيما يلي تسلسل زمني للوقائع في منطقة الخليج منذ مايو أيار:

10 مايو أيار - حذرت الإدارة الأمريكية للملاحة البحرية من هجمات إيرانية محتملة على الشحن في الخليج.

12 مايو أيار - هوجمت أربع سفن في الخليج خارج مضيق هرمز مباشرة ومن بينها ناقلتا نفط سعوديتان. واتهم مسؤولون أمريكيون إيران بالمسؤولية وهو ما تنفيه طهران.

14 مايو أيار - قالت السعودية إن طائرات مسيرة لجماعة الحوثي قصفت محطتين لضخ النفط في المملكة مما أشعل حريقا تمت السيطرة عليه وألحق ضررا بسيطا بإحدى محطتي الضخ لكن الهجوم لم يعطل إنتاج أو صادرات النفط. وقالت شركة أرامكو النفطية السعودية إنها أغلقت مؤقتا خط أنابيب شرق-غرب المعروف باسم بترولاين لتقييم الوضع.

21 مايو أيار - قصفت طائرة مسيرة تابعة للحوثيين مخزن أسلحة في مطار نجران السعودي بالقرب من الحدود اليمنية مما أسفر عن نشوب حريق. وقال التحالف العسكري الذي تقوده السعودية إن منشأة مدنية في محافظة نجران هوجمت بطائرة مسيرة ملغومة.

12 يونيو حزيران - هاجمت طائرات مسيرة تابعة للحوثيين مطار أبها المدني بجنوب السعودية مما أسفر عن إصابة 26 شخصا.

13 يونيو حزيران - الهجوم على ناقلتين بجنوب مضيق هرمز وواشنطن تلقي باللوم على إيران مجددا وطهران تنفي ضلوعها.

19 يونيو حزيران - أطلق الحوثيون مقذوفا على محطة لتحويل الكهرباء بالقرب من محطة لتحلية المياه في مدينة الشقيق بجنوب السعودية. وأدى الهجوم إلى حريق صغير جرى إخماده بسرعة ولم يؤثر على العمليات.

20 يونيو حزيران - أسقطت إيران طائرة استطلاع أمريكية مسيرة.

23 يونيو حزيران - قال التحالف العسكري الذي تقوده السعودية إن الحوثيين شنوا هجوما على مطار أبها مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 21 آخرين.

4 يوليو تموز - احتجزت مشاة البحرية الملكية البريطانية الناقلة الإيرانية جريس 1 بالقرب من جبل طارق للاشتباه في أنها تنتهك عقوبات فرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا.

10 يوليو تموز - وجهت السفينة الحربية البريطانية مونتروز تحذيرات شفهية ووجهت أسلحتها لقوارب يعتقد أنها تنتمي للحرس الثوري الإيراني واقتربت من ناقلة النفط البريطانية بريتيش هيريتدج عند المدخل الشمالي لمضيق هرمز.

18 يوليو تموز - قالت الولايات المتحدة إن المدمرة الأمريكية بوكسر حطمت طائرة إيرانية مسيرة في مضيق هرمز بعدما هددت السفينة الأمريكية. ونفت إيران فقد أي طائرة مسيرة.

19 يوليو تموز - احتجزت إيران ناقلتي النفط ستينا إمبيرو ومسدار اللتين تديرهما بريطانيا ثم سمحت للثانية بالمغادرة بعد تلقيها إنذارا من السلطات الإيرانية.

15 أغسطس آب - أفرجت سلطات جبل طارق عن الناقلة جريس 1 التي تم تغيير اسمها إلى أدريان داريا 1 بعد تلقي تأكيدات من طهران بأن السفينة لن تفرغ حمولتها من النفط في سوريا. وفي الثامن من سبتمبر أيلول، قالت إيران إن السفينة أفرغت الحمولة في مكان ما على ساحل البحر المتوسط. وفي 11 سبتمبر أيلول، قالت إيران إن الناقلة بيعت في البحر لشركة خاصة ونفت أن تكون خالفت تأكيداتها.

14 سبتمبر أيلول - أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن هجوم بطائرات مسيرة على منشأتي نفط سعوديتين في أبقيق وخريص. وتقع المنشأتان في قلب صناعة النفط السعودية وإحداهما هي أكبر محطة لمعالجة البترول في العالم.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)

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