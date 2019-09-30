هذا المحتوى تم نشره يوم 30 سبتمبر, 2019 08:08 م

عاملون في منشأة مدمرة تابعة لشركة أرامكو في البقيق بالسعودية يوم 20 سبتمبر ايلول 2019. تصوير: حمد محمد - رويترز.

دبي (رويترز) - خفضت وكالة فيتش يوم الاثنين التصنيف الائتماني للسعودية إلى "‭‭‭‭‭‭A‬‬‬‬‬‬" من "‭‭‭‭‭‭A+‬‬‬‬‬‬" مشيرة إلى تصاعد التوترات الجيوسياسية والعسكرية في الخليج في أعقاب هجوم على منشأتي نفط سعوديتين وتدهور في المركز المالي للمملكة.

وفيما يلي بعض الهجمات الموثقة على السعودية والتي أعلنت جماعة الحوثي اليمنية مسؤوليتها عنها، فضلا عن بعض الحوادث التي تعرضت لها ناقلات نفطية. ويحمل مسؤولون غربيون إيران مسؤولية معظم هذه الهجمات في حين تنفي طهران أي ضلوع لها في ذلك.

‭‭-‬‬‬ الإدارة الأمريكية للملاحة البحرية تحذر في العاشر من مايو أيار من هجمات إيرانية محتملة على حركة الشحن في الخليج.

- أربع سفن تتعرض للهجوم من ضمنها ناقلتا نفط سعوديتان، في 12 مايو أيار، في الخليج، قرب مضيق هرمز، وهو معبر رئيسي لشحن النفط. ومسؤولون أمريكيون ينحون باللائمة على إيران، وطهران تنفي الاتهام.

- قالت السعودية إن طائرات مسيرة مسلحة تابعة للحوثيين أصابت محطتين لضخ النفط في المملكة في 14 مايو أيار، مما تسبب في حريق تم احتواؤه وأضرار طفيفة في مضخة، لكن ذلك لم يؤد إلى تعطل إنتاج النفط أو الصادرات. وقالت أرامكو إنها أغلقت مؤقتا خط الأنابيب شرق-غرب المعروف باسم بترولاين لحين تقييم الأضرار.

- طائرة مسيرة مسلحة تابعة للحوثيين تصيب في ​​21 مايو أيار، مستودع أسلحة في مطار نجران بالسعودية قرب الحدود مع اليمن، متسببة في اندلاع حريق. وقال التحالف الذي تقوده السعودية إن منشأة مدنية في نجران تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة محملة بالمتفجرات.

- طائرات مسيرة تابعة للحوثيين تقصف مطار أبها المدني في جنوب السعودية في 12 يونيو حزيران، مما يسفر عن إصابة 26 شخصا بجروح.

- هجوم على ناقلتين جنوبي مضيق هرمز يوم 13 يونيو حزيران، وواشنطن تتهم إيران مجددا، وطهران تنفي أي دور لها.

- الحوثيون يطلقون صاروخا يوم 19 يونيو حزيران استهدف محطة كهرباء قرب محطة تحلية في مدينة الشقيق بجنوب السعودية. أدى الهجوم إلى اندلاع حريق محدود أخمد سريعا ولم يؤثر على العمليات.

- إيران تسقط طائرة مراقبة أمريكية مسيرة يوم 20 يونيو حزيران.

- التحالف العسكري بقيادة السعودية يقول إن الحوثيين شنوا هجوما على مطار أبها يوم 23 يونيو حزيران مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 21 آخرين.

- البحرية البريطانية تحتجز ناقلة النفط الإيرانية العملاقة جريس 1 قرب جبل طارق يوم الرابع من يوليو تموز للاشتباه في انتهاكها عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا.

- وجهت السفينة الحربية البريطانية مونتروز تحذيرات شفهية يوم العاشر من يوليو تموز وصوبت مدافعها نحو زوارق يعتقد أنها تابعة للحرس الثوري الإيراني حين اقترابها من ناقلة النفط بريتيش هيريتدج عند المدخل الشمالي لمضيق هرمز.

- قالت الولايات المتحدة إن المدمرة بوكسر أسقطت طائرة إيرانية مسيرة يوم 18 يوليو تموز في مضيق هرمز بعدما هددت سفينة تابعة للبحرية الأمريكية. ونفت إيران خسارة أي طائرة مسيرة.

- إيران تحتجز ناقلتي النفط ستينا إمبيرو ومصدر اللتين تديرهما شركتان بريطانيتان وتفرج عن الناقلة الثانية بعد تلقيها تحذيرات من السلطات الإيرانية.

- سلطات جبل طارق تفرج عن الناقلة الإيرانية جريس 1 التي جرى تغيير اسمها إلى أدريان داريا 1 يوم 15 أغسطس آب بعد حصولها على ضمانات من إيران بأنها لن تفرغ حمولتها في سوريا. وقالت إيران يوم الثامن من سبتمبر أيلول إنها أفرغت حمولتها في مكان ما على ساحل البحر المتوسط. وفي 11 سبتمبر أيلول قالت إيران إن الشحنة بيعت في البحر لشركة خاصة ونفت أنها انتهكت الضمانات.

- جماعة الحوثي اليمنية تعلن مسؤوليتها عن هجوم بطائرات مسيرة يوم 14 سبتمبر أيلول على منشأتين تابعتين لشركة أرامكو السعودية للنفط في بقيق وخريص. والمنشأتان من أعمدة صناعة النفط السعودية وإحداهما أكبر منشأة لتكرير الخام في العالم.

(إعداد محمد فرج وحسن عمار للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

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