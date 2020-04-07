هذا المحتوى تم نشره يوم 07 أبريل, 2020 09:26 م

بنغازي (رويترز) - أعلنت السلطات التي تدير شرق ليبيا يوم الثلاثاء ظهور أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا على الرغم من الجهود المبذولة لإغلاق الحدود وفرض حظر تجول للحد من التعاملات بين الناس.

وأكدت ليبيا في المجمل 20 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، مع الحالات الأخرى في المناطق الغربية التي تسيطر عليها حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

وحثت الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الفصائل الليبية المتحاربة على وقف القتال، لكن الصراع احتدم خلال الأسبوعين الماضيين وأصابت المقذوفات مستشفى في منطقة تسيطر عليها حكومة الوفاق الوطني في طرابلس يوم الاثنين.

وتحاول قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر، الذي تدعمه الإمارات ومصر وروسيا، السيطرة على طرابلس منذ ما يزيد على عام.

وقالت وكالات إغاثة، منها منظمة الصحة العالمية، إن ليبيا لن تكون قادرة على مواجهة تفش كبير لفيروس كورونا بعد أن تعرضت معظم بنيتها التحتية للتدمير.

(تغطية صحفية أيمن الورفلي - إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

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