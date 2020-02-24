هذا المحتوى تم نشره يوم 24 فبراير, 2020 12:06 م

جنيف (رويترز) - قال وزير خارجية ليبيا يوم الاثنين إن الحكومة المعترف بها دوليا تصر على انسحاب قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر من مواقعها قرب العاصمة طرابلس في إطار محادثات عسكرية في جنيف.

وقال الوزير محمد سيالا إن الوفد الليبي يصر على انسحاب قوات حفتر من مواقعها الحالية وأضاف أنها على بعد بضعة كيلومترات من وسط المدينة ويمكنها شن هجوم في أي وقت.

وبدأت جولة ثانية من المحادثات العسكرية بين الطرفين المتحاربين في جنيف الأسبوع الماضي ومن المقرر بدء جولة محادثات سياسية يوم الأربعاء.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

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