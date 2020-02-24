هذا المحتوى تم نشره يوم 24 فبراير, 2020 03:49 م

جنيف (رويترز) - اتخذت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا موقفا حازما في محادثات سلام تجرى في سويسرا يوم الاثنين مطالبة القائد العسكري خليفة حفتر بالانسحاب من مشارف العاصمة ووصفته بأنه "مجرم حرب".

وكادت الحكومة أن تنسحب الأسبوع الماضي من المحادثات التي تهدف إلى تطبيق وقف لإطلاق النار في طرابلس التي يحاول حفتر، قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي)، السيطرة عليها. واتهمت الحكومة قوات حفتر بقصف ميناء طرابلس بعد مرور وقت قصير من بدء المحادثات.

وبعد أن أقنع مبعوث الأمم المتحدة الحكومة بالاستمرار في المحادثات، اتخذت الحكومة موقفا صارما علنيا قائلة إنه لا يمكن إبرام اتفاق ما دامت قوات حفتر في مواقعها.

وقال وزير الخارجية محمد سيالة للصحفيين إن وفد الحكومة مصر على ضرورة "أن تنسحب هذه القوات بحيث لا تهدد طرابلس".

ووصف رئيس الوزراء فائز السراج في وقت سابق يوم الاثنين حفتر بأنه "مجرم حرب" وذلك في اجتماع لمجلس حقوق الإنسان التابع لأمم المتحدة عقد في نفس المقر الذي يستضيف محادثات السلام.

وقال في كلمة خلال الاجتماع إن الأطفال فقدوا حقهم في التعليم بسبب "قصف وإغلاق المدارس يتحمل مسؤوليته المعتدي ومن يمده بالمال والسلاح، ويجب محاسبتهم وملاحقتهم قانونيا".

ولا تزال ليبيا بلا سلطة مركزية تسيطر على مدنها وبلداتها بعد مرور نحو تسع سنوات على الإطاحة بمعمر القذافي على يد مقاتلين دعمهم حلف شمال الأطلسي. وتسيطر جماعات مسلحة على الشوارع بينما توجد حكومتان متنافستان إحداهما في طرابلس والأخرى في الشرق.

وبدأ حفتر، الشخصية الأقوى في الشرق، محاولة العام الماضي للسيطرة على العاصمة في الغرب. ويحظى حفتر بدعم من دول من بينها الإمارات ومصر وروسيا، بينما تدعم تركيا حكومة طرابلس.

وقال سيالة إنه مندهش من عدم إجبار المجتمع الدولي حفتر على إعادة فتح حقول النفط التي أغلقها في الأسابيع القليلة الماضية وإنهاء حصار قطع تقريبا كل سبيل لحصول ليبيا على المال.

وأضاف أن رغبة دول كبيرة في إبقاء أسعار النفط مرتفعة قد يكون سببا في ذلك.

وقال "نستغرب الآن ألا تتدخل نفس المجموعة الدولية التي تدخلت في السابق لفتح هذه الحقول وهي تعلم أن هذا المصدر شبه الوحيد لقوت الليبيين".

(تغطية صحفية إيما فارج ومايكل شيلدز وستيفاني نيبيهاي - إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير لبنى صبري)

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