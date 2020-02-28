هذا المحتوى تم نشره يوم 28 فبراير, 2020 10:51 ص

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج يتحدث في مؤتمر صحفي في بروكسل يوم 13 فبراير شباط 2020. تصوير: فرانسوا لينواه - رويترز

أنقرة (رويترز) - أعلن حلف شمال الأطلسي يوم الجمعة أن سفراء الحلف سيجتمعون في بروكسل يوم الجمعة، بطلب من تركيا، لإجراء مشاورات بشأن التطورات في سوريا بموجب المادة 4 من معاهدة الحلف، وذلك بعد مقتل 33 جنديا تركيا في غارة جوية سورية بمنطقة إدلب.

وقال الحلف في بيان "يجتمع مجلس حلف شمال الأطلسي، المؤلف من سفراء جميع الدول التسعة والعشرين الأعضاء اليوم الجمعة 28 فبراير بطلب من تركيا لإجراء مشاورات بموجب المادة 4 من معاهدة واشنطن التي أسست الحلف بشأن الوضع في سوريا".

وبموجب تلك المادة، يمكن لأي بلد عضو في الحلف طلب إجراء مشاورات إذا كان يعتقد أن سلامة أراضيه أو استقلاله السياسي أو أمنه معرض للخطر.

وقال مسؤول في حلف شمال الأطلسي إن سفراء الحلف سيجتمعون في حوالي العاشرة صباحا (0900 بتوقيت جرينتش).

وتحدث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو مع ينس ستولتنبرج الأمين العام للحلف عبر الهاتف في وقت متأخر يوم الخميس.

وقال الحلف إن ستولتنبرج سيعقد مؤتمرا صحفيا في حوالي الساعة 1145 صباحا (1045 بتوقيت جرينتش) بعد اجتماع السفراء.

وذكر مسؤول تركي كبير أن أنقرة لن تمنع اللاجئين السوريين من الآن فصاعدا من بلوغ أوروبا.

وذكرت وكالة دمير أوران التركية الخاصة المؤيدة للحكومة أن نحو 300 من المهاجرين، بينهم نساء وأطفال كانوا يتجهون سيرا في شمال غرب تركيا نحو الحدود مع اليونان.

والتهديد بفتح الطريق أمام المهاجرين إلى أوروبا، إن تم تنفيذه، سيكون تراجعا عن تعهد قطعته تركيا للاتحاد الأوروبي في 2016 وقد يؤدي لمواجهة بين القوى الغربية بشأن إدلب وتعثر المفاوضات بين أنقرة وموسكو.

(تغطية صحفية طوان جومركجو - إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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