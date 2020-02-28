هذا المحتوى تم نشره يوم 28 فبراير, 2020 08:17 ص

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج يتحدث في مؤتمر صحفي في بروكسل يوم 13 فبراير شباط 2020. تصوير: فرانسوا لينواه - رويترز

أنقرة (رويترز) - قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج إن سفراء الحلف سيجتمعون يوم الجمعة، بطلب من تركيا، لإجراء مشاورات بشأن التطورات في سوريا بموجب المادة 4 من معاهدة الحلف، وذلك بعد مقتل 33 جنديا تركيا في غارة جوية سورية بمنطقة إدلب.

وكتب ستولتنبرج على تويتر "اليوم سيجتمع مجلس الحلف بطلب من تركيا للتشاور بشأن الوضع في سوريا بموجب المادة 4 من معاهدة واشنطن التي أسست الحلف". وبموجب تلك المادة، يمكن لأي بلد عضو في الحلف طلب إجراء مشاورات إذا كان يعتقد أن سلامة أراضيه أو استقلاله السياسي أو أمنه معرض للخطر.

وكان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قد تحدث مع ستولتنبرج عبر الهاتف يوم الخميس.

(تغطية صحفية طوان جومركجو - إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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