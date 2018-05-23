حليف حزب الله إيلي فرزلي يفوز بمنصب نائب رئيس البرلمان اللبناني
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
بيروت (رويترز) - حصل إيلي فرزلي حليف حزب الله على 80 صوتا من أصوات البرلمان اللبناني يوم الأربعاء ليضمن انتخابه لمنصب نائب رئيس البرلمان.
وتولى أحد معارضي حزب الله منصب نائب رئيس البرلمان -المخصص للروم الارثوذوكس- منذ عام 2005 وهو العام الذي انسحبت فيه القوات السورية من لبنان بعد اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.
وفرزلي أحد السياسيين المؤيدين لدمشق الذين أعادتهم انتخابات السادس من مايو أيار إلى المناصب العامة للمرة الأولى منذ عام 2005.
(اعداد ليلى بسام للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
رويترز