حماس تعتقل خمسة أشخاص في غزة للاشتباه باقتحامهم محطة تلفزيون داعمة لعباس

هذا المحتوى تم نشره يوم 05 يناير, 2019 05:53 م

فلسطينيون يفحصون كاميرات ومعدات تحرير وبث جرى تحطيمها في مكتب تلفزيون فلسطين الناطق الرسمي باسم الرئيس محمود عباس في غزة يوم الجمعة. تصوير أحمد زقوط - رويترز.

غزة (رويترز) - قالت وزارة الداخلية التي تسيطر عليها حركة حماس في قطاع غزة إن السلطات اعتقلت يوم السبت خمسة فلسطينيين للاشتباه باقتحامهم مكتب تلفزيون فلسطين الناطق الرسمي باسم الرئيس محمود عباس.

وكان أشخاص قد اقتحموا مكتب المحطة بغزة وحطموا كاميرات ومعدات تحرير وبث. وأنحى مسؤولو المحطة على الفور باللوم على حماس في هذا الهجوم. ويتبع تلفزيون فلسطين هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية ويبث مواد مؤيدة لعباس.

وأكد هذا الحادث التوترات بين السلطة الفلسطينية،التي يرأسها عباس ويدعمها الغرب ومقرها الضفة الغربية المحتلة، وحركة حماس التي تحكم غزة.

ولكن حماس قالت يوم السبت إن كل الخمسة المشتبه بهم موظفون سابقون بالسلطة الفلسطينية وتم وقف مرتباتهم في الآونة الأخيرة. ولم يصدر رد فعل من السلطة الفلسطينية.

وقالت وزارة الداخلية التي تسيطر عليها حماس في غزة إن "وزارة الداخلية والأمن الوطني لن تسمح لأحد بالعبث بحالة الاستقرار الأمني في قطاع غزة".

(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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