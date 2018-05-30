حماس: الفصائل الفلسطينية تقبل التهدئة في غزة إذا التزمت بها إسرائيل

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هذا المحتوى تم نشره يوم 30 مايو, 2018 07:31 ص 30 مايو 2018 - آخر تحديث - 07:31

وزير المخابرات الإسرائيلي إسرائيل كاتس عقب مقابلة مع رويترز في نيويورك يوم 27 أبريل نيسان 2018. تصوير: لوكاس جاكسون - رويترز. (reuters_tickers)