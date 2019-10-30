هذا المحتوى تم نشره يوم 30 أكتوبر, 2019 04:32 م

الزعيم الأعلى الإيراني أية الله علي خامنئي في صورة من أرشيف رويترز

دبي (رويترز) - اتهم الزعيم الأعلى الإيراني أية الله علي خامنئي يوم الأربعاء الولايات المتحدة والسعودية بإذكاء الاضطرابات في لبنان والعراق قائلا إن طهران تدرك الوضع في هاتين الدولتين لأنها اضطرت لإحباط تدخلات أجنبية مشابهة في الداخل.

ونقل عنه موقعه الالكتروني قوله لخريجين من الكليات العسكرية "أجهزة المخابرات الأمريكية والغربية، تثير الاضطرابات، بدعم مالي من دول رجعية في المنطقة".

وحث خامنئي المتظاهرين في العراق ولبنان على السعي للتغيير بالسبل القانونية. ولإيران حلفاء أقوياء من بين فصائل شيعية ممثلة في حكومتيهما.

وفي تحذير واضح، أشاد خامنئي بحملة نفذتها إيران لإخماد احتجاجات في الشوارع جرت في عام 2018.

وفي إشارة للاحتجاجات التي أخمدتها قوات الأمن في حين نظمت السلطات تجمعات مؤيدة للحكومة قال خامنئي "كان لديهما (الولايات المتحدة والسعودية) خطط مماثلة لبلدنا العزيز، لكن لحسن الحظ خرج الشعب ... في الوقت المناسب وكانت القوات المسلحة مستعدة وتم تحييد هذه المؤامرة".

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن محمود واعظي مدير مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني قوله "نصيحتنا كانت دائما الدعوة إلى السلام و(وقف) تدخل القوى الأجنبية في البلدين".

وأضاف أن الولايات المتحدة والسعودية وإسرائيل تركب موجة المطالب الشعبية وتقدم لهذه القوى الدعم المالي.

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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