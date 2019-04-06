هذا المحتوى تم نشره يوم 06 أبريل, 2019 10:01 م

الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي يلقي كلمة في طهران يوم 21 مارس آذار 2019. صورة لرويترز يحظر إعادة بيعها أو الاحتفاظ بها في أرشيف.

دبي (رويترز) - حث الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي العراق يوم السبت على مطالبة القوات الأمريكية بمغادرة البلاد "بأسرع وقت ممكن" وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي مما يظهر نفوذ طهران القوي في بغداد رغم الضغط الأمريكي.

وتتنافس إيران والولايات المتحدة على النفوذ في العراق منذ الغزو الذي قادته واشنطن في عام 2003 وأطاح بصدام حسين.

ويرتبط كثير من الزعماء العراقيين الذين ينتمون للأغلبية الشيعية بروابط قوية بإيران. وخلال الأعوام الأربعة الماضية، ساعدت إيران والولايات المتحدة الحكومة العراقية في الانتصار على تنظيم الدولة الإسلامية الذي سيطر على ثلث العراق في عام 2014.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن خامنئي قوله "يجب التأكد من أن الأمريكيين سيسحبون قواتهم من العراق بأسرع ما يمكن لأن طردهم يصبح صعبا عندما يستمر وجودهم العسكري طويلا في أي بلد".

وقال خامنئي "إن الحكومة العراقية، والبرلمان، والنشطاء السياسيين الحاليين في البلاد لا يرغبون في (بقاء) الأمريكيين ...ويخططون لإبعادهم عن السياسة العراقية".

وخاض العراق وإيران حربا طاحنة في الفترة بين عامي 1980 و1988 لكن الغزو أشعل شرارة حملة مسلحة قامت بها جماعات سنية ليزداد نفوذ طهران الإقليمي على حساب واشنطن.

وتفاقم العداء المستمر بين إيران والولايات المتحدة بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العام الماضي بسحب بلاده من الاتفاق النووي الدولي مع إيران، وقراره أيضا بإعادة فرض عقوبات اقتصادية على الجمهورية الإسلامية.

وخلال زيارة عبدالمهدي، دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني البلدين إلى توسيع صفقات الغاز والكهرباء، وزيادة حجم التجارة البينية إلى 20 مليار دولار.

وقال روحاني في تصريحات أذاعها التلفزيون الرسمي "ستتواصل الخطط الرامية لتصدير الكهرباء والغاز ونأمل أن تضم النفط، ونحن على استعداد لتوسيع نطاق هذه الاتصالات كي لا تقتصر على البلدين وتشمل دول أخرى بالمنطقة".

وفي مارس آذار، منحت الولايات المتحدة الحكومة العراقية استثناء من العقوبات لمدة 90 يوما يسمح لها بشراء الطاقة من إيران.

كما عبر روحاني عن أمله في بدء أعمال مد خط سكك حديدية بين البلدين خلال الشهور القليلة المقبلة. ومشروع السكك الحديدية جزء من اتفاقات توصل إليها البلدان أثناء زيارة روحاني لبغداد في مارس آذار الماضي.

ويعول العراق على الغاز الإيراني بشدة لتغذية محطات الطاقة، ويستورد نحو 1.5 مليار قدم مكعب في اليوم عبر خطوط أنابيب في الجنوب والشرق.

(إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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