هذا المحتوى تم نشره يوم 22 مايو, 2020 11:10 ص

الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي يلقي كلمة بمناسبة يوم القدس في طهران يوم الجمعة. صورة حصلت عليها رويترز من الموقع الرسمي لخامنئي. (يحظر إعادة بيع الصورة أو الاحتفاظ بها في أرشيف).

دبي (رويترز) - دعا الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي الفلسطينيين يوم الجمعة إلى مواصلة النضال ضد إسرائيل، واصفا إياها بأنها "غدة سرطانية" يتعين التصدي لها إلى حين تحرير الأرض الفلسطينية بأجمعها".

وقال خامنئي في خطبة على الإنترنت "توصيتي الأساس هي استمرار النضال".

وأضاف "النضال من أجل فلسطين جهاد في سبيل الله وفريضة إسلامية واجبة... الكيان الصهيوني زائدة قاتلة وضرر محض لهذه المنطقة وهو زائل لا محالة".

ومضى قائلا "العالم اليوم يحصي عدد المصابين بكورونا واحدا واحدا في أرجاء العالم، ولكن لم يسأل أحد من هو الفاعل والمسؤول عن مئات الآلاف من الشهداء والأسرى والمفقودين في البلدان التي أشعلت فيها أمريكا وأوروبا نيران الحروب؟".

وتابع "جائحة الكورونا اليوم واقع لا شك فيه، وكل إنسان ذي شعور يرى أن من الواجب مكافحته. وجائحة الصهيونية القديمة سوف لا تبقى دون شك وسيُقضى عليها من هذه المنطقة".

وألقى خامنئي خطبته بمناسبة يوم القدس الذي يوافق الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، وهو اليوم الذي أعلنه آية الله روح الله الخميني قائد الثورة الإسلامية في إيران.

لكن النظام الحاكم في إيران ألغى مسيرات في أنحاء البلاد بمناسبة يوم القدس بسبب تفشي فيروس كورونا. وإيران أحد أكثر البلدان تضررا بالفيروس في المنطقة حيث سجلت 129341 إصابة و7249 وفاة.

(تغطية صحفية باريسا حافظي - إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

Neuer Inhalt Horizontal Line

محتويات خارجية الحياة والعمل في الجبال بفضل التحول الرقمي

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك