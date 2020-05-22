هذا المحتوى تم نشره يوم 22 مايو, 2020 09:46 ص

الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي يلقي كلمة بمناسبة يوم القدس في طهران يوم الجمعة. صورة حصلت عليها رويترز من الموقع الرسمي لخامنئي. (يحظر إعادة بيع الصورة أو الاحتفاظ بها في أرشيف).

دبي (رويترز) - دعا الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي الفلسطينيين يوم الجمعة إلى مواصلة انتفاضتهم ضد إسرائيل، واصفا إياها بأنها "غدة سرطانية" يتعين التصدي لها إلى أن يتحرر الفلسطينيون.

وقال خامنئي في خطبة على الإنترنت "انتفاضة الفلسطينيين ينبغي أن تستمر... النضال من أجل فلسطين جهاد في سبيل الله وفريضة إسلامية واجبة... النظام الصهيوني غدة سرطانية في المنطقة".

وتابع "فيروس الصهاينة الطويل سيُستأصل".

وألقى خامنئي خطبته بمناسبة يوم القدس الذي يوافق الجمعة الأخيرة من شهر رمضان، وهو اليوم الذي أعلنه آية الله روح الله الخميني قائد الثورة الإسلامية في إيران.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير أمل أبو السعود)

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