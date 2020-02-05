هذا المحتوى تم نشره يوم 05 فبراير, 2020 03:35 م

الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي يلقي خطبة الجمعة في طهران يوم 17 يناير كانون الثاني 2020. صورة حصلت عليها رويترز من الموقع الرسمي لخامنئي. (يحظر إعادة بيع الصورة أو الاحتفاظ بها في أرشيف).

دبي (رويترز) - قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي يوم الأربعاء إن إيران ستدعم الجماعات الفلسطينية المسلحة قدر استطاعتها وحث الفلسطينيين على مواجهة خطة أمريكية للسلام مع الإسرائيليين.

وقال خامنئي في كلمة نشرها موقعه الإلكتروني "نعتقد أن المنظمات الفلسطينية المسلحة ستقف وتواصل المقاومة وترى الجمهورية الإسلامية أن من واجبها دعم الجماعات الفلسطينية".

وأضاف "لذلك ستدعمها كيفما أمكن وبقدر المستطاع وهذا الدعم يأتي بناء على رغبة النظام الإسلامي والأمة الإيرانية".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة أمريكية الشهر الماضي تدعو لإقامة دولة فلسطينية بشروط صارمة وتسمح لإسرائيل بضم مستوطنات يهودية محل نزاع منذ وقت طويل في الضفة الغربية المحتلة.

ورفض الزعماء الفلسطينيون الخطة قائلين إنها منحازة لإسرائيل.

وقال خامنئي وفقا لموقعه الإلكتروني الرسمي إن خطة ترامب ستلحق الضرر بأمريكا ويتعين على الفلسطينيين مواجهتها بطرد الاسرائيليين والأمريكيين عن طريق الجهاد.

وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة بعد مقتل القائد العسكري البارز قاسم سليماني في ضربة بطائرة أمريكية مسيرة في بغداد يوم الثالث من يناير كانون الثاني مما دفع الجمهورية الإسلامية للرد بهجوم صاروخي على قاعدة أمريكية في العراق بعد أيام.

على صعيد آخر، دعا خامنئي إلى الإقبال بكثافة على المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقررة يوم 21 فبراير شباط والتي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها مقياس لدعم السلطات بعدما كادت حرب شاملة تندلع مع الولايات المتحدة الشهر الماضي.

وقال خامنئي حسبما أفاد موقعه الإلكتروني "من الممكن ألا يحبني أحد ما لكن إذا كانوا يحبون إيران فعليهم الخروج إلى صناديق الاقتراع"، وأشار إلى أن الانتخابات قد تساعد في حل مشاكل إيران الدولية.

وانتقد الرئيس الإيراني حسن روحاني الأسبوع الماضي المتشددين بسبب استبعاد عدد كبير من المرشحين للانتخابات.

ويعاني اقتصاد إيران بشدة منذ انسحب ترامب من اتفاق نووي متعدد الأطراف مع الجمهورية الإسلامية في 2018 وعاود فرض عقوبات عليها.

(إعداد بابك دهقان بيشه - إعداد لبنى صبري ودعاء محمد للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

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