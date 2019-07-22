هذا المحتوى تم نشره يوم 22 يوليو, 2019 11:00 ص

الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في طهران يوم 16 يوليو تموز 2019. صورة لرويترز من موقع خامنئي الرسمي يحظر إعادة بيعها أو حفظها في الأرشيف

(رويترز) - قال الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي يوم الاثنين إن خطة أمريكية لإنهاء الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين عبر مشروعات تنمية بتمويل من الاستثمار الدولي "مؤامرة خطيرة" لتدمير الهوية الفلسطينية باستخدام المال.

ونقل الموقع الإلكتروني لخامنئي عنه قوله "هذه المؤامرة الخطيرة تهدف للقضاء على الهوية الفلسطينية بين الشعب الفلسطيني... هذه هي النقطة الرئيسية التي ينبغي على المرء مقاومتها، وعدم السماح لهم بالقضاء على الهوية الفلسطينية باستخدام المال".

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير ياسمين حسين)

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