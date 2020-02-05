هذا المحتوى تم نشره يوم 05 فبراير, 2020 12:38 م

الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في طهران يوم الأربعاء. صورة حصلت عليها رويترز من الموقع الرسمي لخامنئي. (يحظر إعادة بيع الصورة أو الاحتفاظ بها في أرشيف).

دبي (رويترز) - قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي يوم الأربعاء إن الزعماء العرب الداعمين لخطة السلام التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين يفتقرون إلى الكفاءة.

وقال خامنئي في التغريدة التي نشرها حسابه الرسمي على تويتر "لا تنظروا إلى وجود قلة من الرؤساء العرب الخونة الداعمين لصفقة القرن. إنهم يفتقرون إلى الكفاءة ولا يحظون بالاحترام في بلدانهم" في إشارة إلى الاسم المتعارف عليه للخطة الأمريكية.

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية - تحرير لبنى صبري)

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