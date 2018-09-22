خامنئي: الهجوم على عرض عسكري مرتبط بحلفاء أمريكا
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الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي. صورة من أرشيف رويترز.(reuters_tickers)
لندن (رويترز) - قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي يوم السبت إن الهجوم على عرض عسكري في جنوب غرب إيران مرتبط "بحلفاء" الولايات المتحدة "في المنطقة" وأمر قوات الأمن بالوصول إلى "المجرمين" وراء الهجوم في أقرب وقت وتقديمهم للمحاكمة.
وقال خامنئي في بيان على موقعه على الإنترنت "هذه الجريمة استمرار لمؤامرات دول المنطقة وهي دمى (في أيدي) الولايات المتحدة. وهدف تلك الدول هو انعدام الأمن في بلدنا العزيز".
ولم يذكر خامنئي أسماء تلك الدول لكن من بين حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة إسرائيل ودول الخليج وخصوصا السعودية.
(إعداد محمد فرج للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)
رويترز