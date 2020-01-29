هذا المحتوى تم نشره يوم 29 يناير, 2020 02:46 م

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في واشنطن يوم الثلاثاء. تصوير: جوشوا روبرتس - رويترز

دبي (رويترز) - قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي يوم الأربعاء إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق السلام في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني محكوم عليها بالفشل وإن على كل الدول الإسلامية أن تقف ضدها.

وقال خامنئي في تغريدة كتبت بالفارسية "السياسة الشيطانية الخبيثة لأمريكا تجاه فلسطين المسماة بصفقة القرن لن تتحقق أبدا... على كل الدول الإسلامية أن تتصدى لها وألا تسمح بتحقيقها".

وأعلن ترامب يوم الثلاثاء خطة أمريكية ستؤدي لقيام دولة فلسطينية بشروط مشددة لكن ستتيح لإسرائيل أن تسيطر على المستوطنات اليهودية المتنازع عليها في الضفة الغربية المحتلة. ورفض زعماء فلسطينيون الخطة بوصفها منحازة لإسرائيل.

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير سها جادو)

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