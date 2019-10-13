هذا المحتوى تم نشره يوم 13 أكتوبر, 2019 04:57 م

الزعيم الأعلي الإيراني آية الله علي خامنئي يتحدث في طهران يوم 17 سبتمبر ايلول 2019. صورة من الموقع الرسمي لخامنئي محظور إعادة بيعها أو وضعها في أرشيف.

دبي (رويترز) - نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي قوله يوم الأحد إن دول الخليج العربية الحليفة لواشنطن "تخضع لإرادة الولايات المتحدة"، وحذر من أن أي معتد سيتحرك ضد بلاده سيندم.

ونقل التلفزيون عن خامنئي قوله لرئيس وزراء باكستان عمران خان الذي يزور إيران "ليس لدينا دافع لنكون معادين لهذه الدول، لكنها تخضع لإرادة الولايات المتحدة ... عند التحرك ضد إيران... أي معتد سيندم على مهاجمة إيران".

وأضاف أن "إنهاء الحرب في اليمن سيكون له تأثير إيجابي على المنطقة".

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير‭ ‬معاذ عبد العزيز)

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