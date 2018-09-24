خامنئي: منفذو هجوم العرض العسكري مولتهم السعودية والإمارات
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الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي . صورة من أرشيف رويترز.(reuters_tickers)
لندن (رويترز) - قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي يوم الاثنين إن المهاجمين الذين قتلوا 25 شخصا في عرض عسكري مولتهم السعودية والإمارات وإن إيران "ستعاقب بشدة" من يقفون وراء الهجوم.
ونقل الموقع الرسمي لخامنئي عنه "بناء على التقارير هذا العمل الجبان نفذه أشخاص جاء الأمريكيون لمساعدتهم عندما حوصروا في سوريا والعراق ومولتهم السعودية والإمارات".
(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير علا شوقي)
رويترز