هذا المحتوى تم نشره يوم 22 يناير, 2020 03:31 م

جيف بيزوس الرئيس التنفيذي لشركة أمازون في واشنطن بصورة من أرشيف رويترز.

واشنطن (رويترز) - قال خبيران في الأمم المتحدة يوم الأربعاء إن لديهما معلومات تشير إلى "احتمال ضلوع" ولي العهد السعودي في اختراق هاتف جيف بيزوس الرئيس التنفيذي لشركة أمازون في عام 2018.

وقال بيان مشترك صدر عن أنييس كالامار مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء، وديفيد كاي مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحرية التعبير إن تلك المزاعم "تتطلب تحقيقا فوريا من الولايات المتحدة وغيرها من السلطات المعنية".

ووصف وزير الخارجية السعودي تلك المزاعم بأنها "منافية للعقل".

(إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)

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