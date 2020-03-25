هذا المحتوى تم نشره يوم 25 مارس, 2020 01:56 م

جنيف (رويترز) - رحبت محققة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة التي قادت تحقيقا دوليا في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي يوم الأربعاء بعريضة اتهام تركية شملت 20 مواطنا سعوديا قائلة إنها مطلوبة "لتحقيق التوازن في مواجهة مهزلة العدالة بالسعودية".

وحثت أنييس كالامار مقررة الأمم المتحدة بشأن القتل خارج إطار القانون في بيان لرويترز السلطات الأمريكية على نشر ما توصلت إليه بشأن قتل خاشقجي، الذي كان يكتب بصحيفة واشنطن بوست، في أكتوبر تشرين الأول 2018 "بما في ذلك مسؤولية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي".

(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير مصطفى صالح)

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