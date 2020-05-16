هذا المحتوى تم نشره يوم 16 مايو, 2020 08:52 م

تونس (رويترز) - قالت خدمات الطوارئ في ليبيا إن شخصين لقيا حتفهما يوم السبت في مركز إيواء نازحين بمنطقة في العاصمة طرابلس تتعرض لقصف قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر الساعية للسيطرة على المدينة.

وقال أسامة علي المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ في طرابلس إن القصف تسبب في نشوب حريق في منطقة الفرناج الواقعة قرب الخطوط الأمامية وموطن عدد من النازحين.

وأوضح المتحدث أن جهاز الإسعاف يحاول إجلاء النازحين المتبقين ونقلهم لمكان آخر بالمدينة. ومعظم النازحين في الفرناج من منطقة عين زارة المجاورة.

وكان الجيش الوطني الليبي بدأ هجوما على طرابلس منذ 13 شهرا لانتزاع المدينة من حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.

وقالت الأمم المتحدة الشهر الماضي إن أربعة أخماس الضحايا المدنيين الذين سقطوا خلال الحرب في ليبيا في الربع الأول من العام الحالي لقوا حتفهم في عمليات للجيش الوطني الليبي المدعوم من الإمارات ومصر وروسيا.

وحققت حكومة الوفاق تقدما على الجيش الوطني الليبي هذا العام بعد حصولها على مساعدة جديدة من تركيا وأخرجته من عدة بلدات غربي طرابلس كما تضغط عليه في ترهونة بالشمال الغربي وفي قاعدة الوطية الجوية.

وذكر الجيش الوطني الليبي يوم السبت أنه دمر طائرة مسيرة تركية في الوطية. وقالت حكومة الوفاق إنها دمرت منظومة مضادة للطائرات مقدمة من روسيا بنفس الموقع رغم نفي متحدث باسم الجيش الوطني لإعلان حكومة الوفاق.

وزاد القتال داخل وحول طرابلس من الظروف الصعبة التي يواجهها السكان الذين شهدوا الأسبوع الماضي انقطاع الكهرباء والمياه لفترات طويلة مع ارتفاع شديد في درجة الحرارة.

(تغطية صحفية هاني عماره من اسطنبول - إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)

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