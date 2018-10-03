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هذا المحتوى تم نشره يوم 03 أكتوبر, 2018 03:56 م 03 أكتوبر 2018 - آخر تحديث - 15:56

خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي (إلى اليسار) تنتظر وصديقتها خارج مقر السفارة السعودية باسطنبول يوم الأربعاء. تصوير: عثمان أورسال - رويترز. (reuters_tickers)