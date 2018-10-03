خطيبة صحفي سعودي تنفي إعلان مسؤول بأنه غادر قنصلية المملكة في اسطنبول
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خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي (إلى اليسار) تنتظر وصديقتها خارج مقر السفارة السعودية باسطنبول يوم الأربعاء. تصوير: عثمان أورسال - رويترز.(reuters_tickers)
اسطنبول (رويترز) - نفت خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي يوم الأربعاء ما ذكره مسؤول سعودي عن مغادرته قنصلية المملكة في اسطنبول، مؤكدة أن الكاتب فقد داخلها.
وقالت "إذا كان ذلك صحيحا فأين هو؟" مضيفة أنها كانت ستعلم هي أو الشرطة التركية ما إذا كان غادر المبنى. وكانت ترد على تعليق من مسؤول سعودي أبلغ رويترز بأن التقارير التي تحدثت عن فقد خاشقجي "كاذبة".
(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)
رويترز