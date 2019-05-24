هذا المحتوى تم نشره يوم 24 مايو, 2019 04:04 ص

طرابلس (رويترز) - قال متحدث باسم قوات البحرية الليبية إن خفر السواحل أنقذ 290 مهاجرا كانوا متعلقين بقوارب مطاطية يوم الجمعة في عمليتين قرب العاصمة طرابلس.

والساحل الغربي لليبيا هو نقطة الانطلاق الرئيسية لآلاف المهاجرين الفارين من الحروب والفقر في بلادهم والذين يسعون للوصول إلى شواطئ إيطاليا.

وقال أيوب قاسم المتحدث باسم القوات البحرية لرويترز إن سفينة خفر السواحل أنقذت 87 مهاجرا على متن قارب مطاطي قبالة بلدة القرة بوللي على بعد 50 كيلومترا شرقي طرابلس . وخفر السواحل جزء من البحرية الليبية.

وأضاف أنه جرى إنقاذ مجموعة أخرى من 203 مهاجرين من زورقين مطاطيين قبالة زليتن وهي بلدة تبعد 160 كيلومترا شرقي العاصمة.

وقال "المهاجرون غير الشرعيين وجدوا متمسكين بالقوارب المتهالكة والمتكسرة. تم انقاذهم من قبل دوريات خفر السواحل في قاربين مختلفين".

وذكر أن المهاجرين سلموا إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بعد إنزالهم في مدينتين هما الخمس وجنزور.

والمهاجرون من مختلف البلدان العربية ومنطقة أفريقيا جنوب الصحراء وكان بينهم سبع نساء وطفل.

وبعد صفقة مدعومة من إيطاليا، انخفض عدد عمليات العبور بشكل كبير منذ يوليو تموز 2017 عندما طردت جماعة مسلحة مهربي البشر معقل التهريب بمدينة صبراتة غربي طرابلس.

وسقطت ليبيا الغنية بالنفط في آتون فوضى بعد ثماني سنوات من الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي والتي أطاحت بحكم معمر القذافي في عام 2011.

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية)

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