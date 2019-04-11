هذا المحتوى تم نشره يوم 11 أبريل, 2019 07:35 م

أفراد من القوات الموالية للحكومة الليبية المعترف بها دوليا على مشارف طرابلس في مركبات عسكرية يوم الأربعاء. تصوير: هاني عمارة - رويترز.

من أولف ليسنج وجيسيلدا فانيوني

طرابلس/روما (رويترز) - نشب خلاف بين فرنسا وإيطاليا يوم الخميس بشأن أفضل الطرق لمعالجة الصراع الذي تجدد في ليبيا في حين توقفت محاولة من جانب قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي ) بقيادة خليفة حفتر للسيطرة على العاصمة أمام مقاومة قوية على المشارف الجنوبية للعاصمة.

وقالت الأمم المتحدة يوم الخميس إن القتال بين القوات الموالية لحفتر والقوات التابعة للحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس أسفر عن مقتل 56 شخصا وأجبر ثمانية آلاف آخرين على النزوح من ديارهم في العاصمة على مدى الأسبوع المنصرم.

وسمع مراسل لرويترز إطلاق نار كثيفا على نحو متقطع وانفجارات خلال مواجهات بين قوات حفتر والقوات الموالية لحكومة رئيس الوزراء فائز السراج حول المطار الدولي السابق ومنطقة عين زارة.

ونقل مسؤولون الأسر النازحة بسبب القتال في جنوب طرابلس إلى مدارس بالمنطقة.

وحملة حفتر للسيطرة على طرابلس هي أحدث حلقات دائرة العنف والفوضى التي تشهدها ليبيا منذ الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.

وبعد التقدم الخاطف من الجنوب، توقف زحف الجيش الوطني الليبي على مشارف طرابلس على بعد 11 كيلومترا من وسط العاصمة. وتغيرت السيطرة على العديد من المناطق بين الطرفين أكثر من مرة.

وقال مسؤولون في طرابلس إن أكثر من 190 جنديا من الجيش الوطني الليبي أُسروا واتهموا الجيش بالاستعانة بصبية صغار السن في القتال. وأضاف المسؤولون أن 116 مقاتلا أسروا في الزاوية غربي طرابلس بينما احتجز 75 آخرون في عين زارة على المشارف الجنوبية للعاصمة.

وفي سجن بمدينة الزاوية، شاهد صحفيون من رويترز سجناء معظمهم صغار السن يرتدي بعضهم ملابس مدنية وقد جلس فريق منهم على الأرض بينما وقف آخرون ووجوههم نحو جدار.

وفي روما، طالبت إيطاليا، وهي المستعمر السابق لليبيا، فرنسا، التي تربطها علاقات وثيقة بحفتر، بالامتناع عن مساندة أي فصيل، وذلك بعدما قال دبلوماسيون إن باريس عرقلت إصدار بيان للاتحاد الأوروبي يدعو حفتر لوقف الهجوم.

وقال ماتيو سالفيني نائب رئيس الوزراء الإيطالي لراديو آر.تي.إل 102.5 "سيكون أمرا بالغ الخطورة إذا اتضح أن فرنسا عرقلت، لأسباب اقتصادية أو تجارية، مبادرة من الاتحاد الأوروبي لتحقيق السلام في ليبيا وساندت طرفا في القتال".

وأضاف "بصفتي وزيرا للداخلية فلن أقف موقف المتفرج".

ويقول مسؤولون ليبيون وفرنسيون إن فرنسا، التي تملك استثمارات نفطية في شرق ليبيا، سبق أن قدمت مساعدات عسكرية لحفتر خلال السنوات الماضية في معقله بشرق البلاد. وكانت أيضا لاعبا رئيسيا في الحرب التي اندلعت للإطاحة بالقذافي.

وتساند إيطاليا حكومة السراج المدعومة من الأمم المتحدة.

* مواجهة بين إيطاليا وفرنسا

قال سالفيني "يعتقد البعض أن (التدخل العسكري الذي قاده حلف شمال الأطلسي في ليبيا عام 2011) في ليبيا والذي شجع عليه (الرئيس الفرنسي السابق نيكولا) ساركوزي كان مدفوعا بمصالح اقتصادية وتجارية أكثر منه بالمخاوف الإنسانية".

وتابع "آمل ألا نرى نفس الفيلم يتكرر مرة أخرى".

وقالت مسودة بيان للاتحاد الأوروبي أمس الأربعاء إن هجوم حفتر على طرابلس يعرض المدنيين للخطر ويعرقل العملية السياسية ويهدد بتصعيد ذي تبعات خطيرة على ليبيا والمنطقة. وأوقفت فرنسا صدور البيان.

وقالت مصادر دبلوماسية فرنسية يوم الخميس إن فرنسا لم تعترض على دعوات لحفتر لوقف هجومه لكنها طلبت فقط إدخال تعديلات تتضمن ذكر محنة اللاجئين ووجود متشددين تصنفهم الأمم المتحدة كإرهابيين ضمن القوات المناهضة لحفتر.

وقالت أحدث إحصائية للخسائر البشرية أصدرتها منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة إن 56 شخصا قُتلوا أغلبهم مقاتلون كما أُصيب 266 آخرون في طرابلس. وأضافت أن بعض القتلى مدنيون وبينهم طبيبان وسائق سيارة إسعاف.

وقال الجيش الوطني الليبي إن 28 فردا من قواته قتلوا وأصيب 92 آخرون منذ انطلاق الهجوم قبل أسبوع.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إن عدد الأفراد الذين اضطروا للنزوح بسبب القتال ارتفع إلى 8075 فردا.

وإلى جانب العواقب الإنسانية، يهدد تجدد الصراع في ليبيا بعرقلة إمدادات النفط وزيادة الهجرة عبر البحر المتوسط إلى أوروبا وإجهاض خطة السلام التي أعدتها الأمم المتحدة وتشجيع الإسلاميين المتشددين على استغلال الفوضى.

وليبيا نقطة عبور رئيسية للمهاجرين الذين تدفقوا إلى أوروبا في السنوات الأخيرة بتدبير من عصابات الاتجار في البشر.

وزحفت قوات الجيش الوطني الليبي من معقلها في شرق ليبيا للسيطرة على الجنوب ذي الكثافة السكانية المنخفضة والغني بالنفط في وقت سابق هذا العام، قبل أن تبدأ قبل أسبوع الزحف نحو طرابلس حيث تتمركز حكومة السراج المعترف بها دوليا.

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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