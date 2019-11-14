هذا المحتوى تم نشره يوم 14 نوفمبر, 2019 09:08 م

واشنطن (رويترز) - قال الممثل الأمريكي الخاص لسوريا جيم جيفري إنه يوجد "خلاف في الرأي" بين الدول الأعضاء في التحالف الذي يقاتل تنظيم الدولة الإسلامية يتعلق بما إذا كان ينبغي للدول الأصلية لمسلحي التنظيم استلام مواطنيها المحتجزين.

وقال جيفري في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع أعضاء التحالف في واشنطن يوم الخميس "يوجد خلاف في الرأي بشأن ما إذا كان ينبغي تسليمهم أم ستبحث تلك الدول أمرا ما وتدرسه بمزيد من التفصيل. لكن جرى الإقرار بأن هذه مشكلة كبرى".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حث أعضاء التحالف قبل الاجتماع على أن تتسلم البلدان الأصلية للمقاتلين أعضاء التنظيم المحتجزين.

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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