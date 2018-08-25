هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 25 أغسطس, 2018 05:55 م 25 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 17:55

مصلون فلسطينيون داخل المسجد الأقصى بالحرم الشريف في القدس في شهر رمضان صورة التقطت يوم 21 مايو أيار 2018. تصوير عمار عوض - رويترز.

رام الله (الضفة الغربية) (رويترز) - حذرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس يوم السبت إسرائيل من اتخاذ أي قرار من شأنه المساس بإسلامية المسجد الأقصى من خلال السماح لغير المسلمين بالصلاة فيه.

وقالت الدائرة في بيان "المسجد الأقصى المبارك هو الحرم القدسي الشريف بمساحته البالغة 144 دونما وجميع الطرق المؤدية إليه، وهو مسجد إسلامي وجزء أصيل من عقيدة كل المسلمين ولا يقبل القسمة ولا الشراكة وهو ملك خالص للمسلمين وحدهم لا يشاركهم فيه أحد".

وأوضحت دائرة الأوقاف أن هذا البيان يأتي بعد أن "تداولت وسائل الإعلام المختلفة أمس خبرا مفاده أن المحكمة الإسرائيلية العليا طالبت شرطة الاحتلال وجهات حكومية أخرى تقديم الأسباب خلف استمرار منع المتطرفين اليهود من اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف وأداء الصلوات التلمودية فيه".

وقالت في بيانها "إن المحكمة الإسرائيلية العليا والتي تعتبر أعلى هيئة قضائية في حكومة إسرائيل منحت فترة ستين يوما للرد على أسباب منع المتطرفين اليهود من أداء الصلوات التلمودية في باحات المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف".

وأضافت "جاء قرار محكمة الاحتلال استجابة لالتماس قدمته جمعية أمناء جبل الهيكل طالبت فيه بمنح اليهود حق أداء الصلوات التلمودية داخل باحات المسجد الأقصى المبارك".

وتسمح إسرائيل لغير المسلمين بدخول المسجد الأقصى في أوقات محددة دون الصلاة فيه.

وجاء في بيان دائرة الأوقاف "إن المسجد الاقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف لن يخضع لأية قوانين أرضية، وليس للمحكمة الإسرائيلية أي صلاحية على المسجد".

وأضاف البيان "إن القانون الرباني هو القانون الوحيد الذي ينطبق على المسجد الاقصى المبارك، وسيبقى مسجدا إسلاميا خالصا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها".

وشهدت ساحات المسجد الأقصى خلال الفترة الماضية مواجهات محدودة بين المصلين والشرطة الإسرائيلية أدت إلى إغلاق بوابات المسجد مما اضطر المصلين لأداء الصلاة على بواباته قبل أن يعاد فتحها في وقت لاحق.

(تغطية للنشرة العربية علي صوافطة من رام الله - تحرير أمل أبو السعود)

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

رويترز