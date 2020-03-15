هذا المحتوى تم نشره يوم 15 مارس, 2020 12:43 م

رجل يقرأ القرآن داخل المسجد الأقصى يوم 28 يناير كانون الثاني 2020. تصوير: عمار عواد - رويترز.

من علي صوافطة وعمار عوض

القدس (رويترز) - قررت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس يوم الأحد إغلاق المسجد الأقصى ومسجد قبة الصخرة حتى إشعار آخر، في خطوة تهدف لحماية المصلين من تفشي فيروس كورونا.

وستستمر الصلوات في المنطقة المفتوحة الضخمة حول المسجدين وأماكن الصلاة الأخرى في الحرم القدسي.

وقال الشيخ عمر الكسواني مدير المسجد الأقصى لرويترز "دائرة الأوقاف الإسلامية قررت إغلاق المصليات داخل المسجد الأقصى المبارك حفاظا على صحة المصلين".

وأضاف "الصلاة ستكون في ساحات المسجد مع استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية داخل المسجد".

وأوضح الكسواني أن الإغلاق سوف يستمر حتى إشعار آخر.

وأضاف أن "جميع الصلوات ستقام في باحات المسجد الأقصى وستبقى الأبواب مفتوحة لجميع المصلين".

شُيد المسجد الأقصى في القرن الثامن الميلادي. ويأتي الإجراء الأخير ضمن سلسلة من القيود الصارمة التي تفرضها السلطات السياسية والدينية في القدس لاحتواء انتشار الفيروس.

وانخفضت أعداد المصلين في المسجد الأقصى خلال صلاة الجمعة في الأسابيع الأخيرة وسط مخاوف من الإصابة بكورونا.

(إعداد سها جادو للنشرة العربية - تحرير منير البويطي)

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