دبلوماسيون تشيك تفاوضوا لإطلاق سراح ألمانيين في سوريا
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براج (رويترز) - قالت وزارة الخارجية التشيكية يوم الخميس إن جمهورية التشيك تفاوضت من أجل إطلاق سراح اثنين من الألمان العاملين في منظمة إنسانية في سوريا.
وجمهورية التشيك هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي تبقي على علاقات دبلوماسية مع سوريا التي تمزقها حرب أهلية مستمرة منذ سبع سنوات. وتقدم التشيك خدمات قنصلية لمواطني الاتحاد الأوروبي وتقوم بالوساطة لدول أخرى.
وقالت وزارة الخارجية التشيكية في بيان إن وزير الخارجية يان هاماتشيك وصل إلى دمشق من أجل تسلم العاملين وإن كليهما بصحة جيدة.
وأضافت الوزارة أن العاملين سينتقلان إلى براج وسيلتقيان مع ممثلين عن سفارتهما هناك.
ولم تورد الوزارة مزيدا من التفاصيل عنهما أو عن الواقعة.
(إعداد لبنى صبري للنشرة العربية - تحرير ليليان وجدي)
رويترز