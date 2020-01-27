هذا المحتوى تم نشره يوم 27 يناير, 2020 06:38 م

بغداد (رويترز) - أدان مندوبون من 16 دولة في العراق، بينها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة يوم الاثنين استخدام قوات الأمن والجماعات المسلحة للقوة المفرطة وطالبوا بإجراء تحقيق يعتد به في مقتل المئات منذ أكتوبر تشرين الأول.

وقال المندوبون في بيان مشترك "رغم تأكيدات الحكومة، تواصل قوات الأمن والجماعات المسلحة استخدام الذخيرة الحية في هذه الأماكن (بغداد والناصرية والبصرة) الأمر الذي يؤدي لسقوط عدة قتلى ومصابين مدنيين، بينما يواجه بعض المحتجين الترهيب والخطف".

ودعا المندوبون العراق لاحترام حرية التجمع والحق في الاحتجاج السلمي وناشدوا حكومة بغداد "ضمان إجراء تحقيقات يعتد بها وتطبيق المحاسبة عن مقتل أكثر من 500 وآلاف المصابين من المحتجين منذ أول أكتوبر".

(إعداد ليليان وجدي للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)

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