هذا المحتوى تم نشره يوم 09 أكتوبر, 2019 05:09 م

الأمم المتحدة (رويترز) - قال دبلوماسيون إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيعقد جلسة مغلقة بشأن سوريا يوم الخميس بعدما بدأت تركيا عملية عسكرية ضد المقاتلين الأكراد في شمال شرق البلاد.

وذكر الدبلوماسيون أن جلسة المجلس، الذي يضم في عضويته 15 دولة، لبحث الوضع في سوريا تأتي بطلب من أعضاء أوروبيين هم بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وبولندا.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، معلنا بدء العملية العسكرية يوم الأربعاء، إن الهدف منها هو القضاء على "ممر الإرهاب" على حدود تركيا الجنوبية.

وجاء التحرك بعد أيام فقط من انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير أحمد حسن)

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